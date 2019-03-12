20 فنانا تشكيليا شارك في التظاهرة: اختتام فعاليات الطبعة الرابعة لجائزة “محمد خدة” للفنون التشكيلية اليوم بمستغانم

تختتم غدا برواق الفنون بدار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي” لمستغانم فعاليات الطبعة الرابعة لجائزة “محمد خدة” للفنون التشكيلية.

وشارك في هذه الطبعة التي تنظم 20 فنانا تشكيليا من 20 ولاية يتنافسون على هذه الجائزة التي تم تأسيسها قبل خمس سنوات تكريما للفنان التشكيلي الراحل محمد خدة.

وتضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية التي تعرف مشاركة فنانين تشكيليين من دول عربية كمصر والعراق وسوريا والمغرب وفلسطين، تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الموزعة بين دار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي” والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “مولاي بلحميسي”.

كمايقدم أساتذة وباحثون عدة مداخلات حول “واقع الفن التشكيلي” و”الإشكالية بين الفن المعاصر والحديث” تضاف إلى مسابقة للأطفال بعنوان “قصة في لوحة فنية” تؤطرها الفنانة فايزة بن يحي, يضيف المصدر.

و تأسست جائزة “محمد خدة” للفنون التشكيلية في 2014 في أعقاب الملتقى الوطني للفن التشكيلي الذي نظم بمستغانم خلال 2013. وقد توج بها كل من الفنانين التشكيليين عبد الله بن حيمر في 2014 وعبد اللاوي مراد في 2015 وطالب جمال في 2016.

ص ك