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195 جزائري تقدموا بطلب لجوء الى لكسومبورج

خلال العام الجاري:
195 جزائري تقدموا بطلب لجوء الى لكسومبورج

eldjazair 12 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 34 زيارة

أحصت مديرية الهجرة بلكسومبورج ،195جزائري طلبوا حق اللجوء خلال العام الجاري،و جاء الجزائريون في المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات بعد السوريين .
حل المهاجرون الجزائريون في الرتبة الثانية في قائمة عدد طلبات اللّجوء التي تلقتها مصالح هجرة لوكسمبورغ منذ بداية السنة وذلك حسب تصنيف لإحصائيات مديرية الهجرة بلوكسمبورغ.
وكشفت الإحصائيات أنه من بين 1369 طالبا للجوء في هذا البلد الصغير يوجد 195 الجزائر، و 224 سوري و 150 من صربيا، فيما حلت المغرب في المرتبة الرابعة ب120 طلب لجوء .
و أشارت صحيفة “لوكسمبورج وورت” إلى أن طلبات اللجوء جرى التوصل بها من داخل البلاد ومن دول أوربية أخرى تماشيا وقانون “دوبلن 3″، التي تهدف الى تحديد من هي الدولة المسؤولة عن تلقي هذه الطلبات ودراستها والبت من الناحية القانونية أو الإنسانية، وذلك وفق معايير تضمنتها الاتفاقية .
و تسعى « اتفاقية دبلن » إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية دبلن وحصره في دولة واحدة فقط .
ووفق معطيات نفس الجريدة، فقد تم نقل 283 طلبا من الليكسمبورغ الى عدد من دول الاتحاد الأوربي في سنة 2017، من بينها 106 طلبا إلى ألمانيا، 49 إلى هولندا، 28 إلى إيطاليا و19 الى بلجيكا، فيما بلغت طلبات اللجوء التي توصلت بها الليكسمبورغ من دول الاتحاد 48 طلبا، ضمنها 12 من هولندا، 8 من ألمانيا، 6 من سويسرا، و 5 من بلجيكا. 282 طلبا أرجع الى بلاده الأصلية، 53 أجبروا على المغادرة، و 229 غادروا بشكل طوعي.
رفيقة معريش

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