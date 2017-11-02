كشفت وزارة التربية الوطنية تورط 19 مديرية تربية في توظيف أساتذة الطور المتوسط والثانوي بالعودة إلى القائمة الاحتياطية بعنوان 2016 بعد مسابقة 2017، آمرة إياهم بإلغائها وإعادة جرد جميع المناصب الشاغرة قبل موعد فتح الأرضية الرقمية الوطنية المزمع في 6 نوفمبر الحالي.

أبرقت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمة الى مديرياتها 19 المتورطة في ضرب تعليمتها والقيام بسد شغور أساتذة الطور المتوسط والثانوي من خلال العودة الى القائمة الاحتياطية بعنوان 2016، بإنهاء مهامهم وإيجاد حل لهم من خلال توظيفهم على شكل مستخلفين والقيام بعملية جرد دقيقة لكافة المناصب الشاغرة على مستواهم قبل تاريخ 6 نوفمبر الحالي موعد فتح الأرضية الرقمية الوطنية، حيث أكدت مصادر معلومة “للجزائر” أن التحقيق الذي فتحته مصالح بن غبريط من مدة ادى الى كشف تورط 19 مديرية تربية في استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقة توظيف أساتذة الطور المتوسط والثانوي بعنوان 2016 بعد مسابقة 2017 ، مؤكدة على أن كل الاساتذة الذين تم تعيينهم من قائمة الاحتياط لمسابقة 2016 لرتبتي أستاذ متوسط و ثانوي بعد مسابقة2017 يعتبر لاغيا و عديم الأثر، آمرة اياهم الى القيام بجرد استعجالي لكافة المناصب الشاغرة بما فيها هذه الأخيرة و ذلك قبل موعد فتح الارضية الرقمية الوطنية.

هذا و كانت وزيرة التربية قد أعلنت أن فتح المرحلة الوطنية للأرضية الرقمية للتوظيف الخاص بأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” سيكون ابتداء من 6 نوفمبر القادم أمام الناجحين الاحتياطيين في مسابقات التوظيف، على الموقعtawdif.education.gov.dz

كما أكدت في وقت سابق أنه تم منذ 2016 توظيف أزيد من 93 ألف أستاذ، ما يعادل نسبة 63 بالمائة من الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة التي نظمت في 29 أبريل 2016. كما فتحت الوزارة في جوان الماضي مسابقة لتوظيف 10009 منها 4759 منصبا بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم الثانوي و5250 لرتبة أستاذ التعليم المتوسط.

هذا و سيتم توقيف استغلال القوائم الاحتياطية بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي في إطار مسابقة توظيف 2016 شهر ديسمبر2017، بينما يتم توقيف استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف أساتذة الطورين المتوسط والثانوي في 31 ديسمبر 2018.

وفاء مرشدي