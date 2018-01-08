

سيمنح البابا فرانسيس، نهاية شهر جانفي الجاري رتبة “قديس” لـ19 راهبا وراهبة كاثوليكيين اغتيلوا خلال العشرية السوداء على أيدي الجماعات الارهابية .ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ،أن “البابا” تلقى الطلب من أساقفة الكنائس بالجزائر،و أبدى تجاوبا كبيرا مع قضية رهبان تيبحيرين الذين كانوا هدفا لجماعة الإرهابي جمال زيتوني بأعالي ولاية المدية.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن الراهب “فرانسيس توماس جيورجيون”، إن “الأساقفة الجزائريين، يأملون أن يتم الاحتفال، بعملية منح رتبة القداسة بالجزائر، في وهران في أبرشية أسقف وهران الأسبق بيار كلافري “.

وأضاف ذات المتحدّث، أن تكريم هؤلاء الرهبان “هو بمثابة، إحياء ذكرى كل الذين وهبوا حياتهم للجزائر، خلال التسعينيات “.

وصنعت قضية الرهبان في عديد المرات جدلا في الجزائر وفرنسا ،بسبب دخول عدة أطراف على الخط لاستغلال الحادثة لتشويه صورة الجزائر والمؤسسة العسكرية في الخارج.

ووافقت الجزائر على التحقيق الفرنسي في الجزائر، من أجل طي صفحة أسوأ القضايا التي تعكر صفو العلاقات الجزائرية – الفرنسية والتي تسيء إلى صورة البلاد .

ووضع حد لقضايا أخرى تشكك في نزاهة وقوة المؤسسة العسكرية الجزائرية، خاصة أن القضاء الإنجليزي أبدى اهتماما فيما مضى بفتح تحقيق حول العملية الإرهابية في المجمع البترولي “تيغنتورين” التي أودت بحياة جميع المحتجزين الـ38 الذي كان يحاول الجيش تحريرهم .

ر.م