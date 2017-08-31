وجهت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء ” UNPEF “تهديدا لوزارة التربية تؤكد فيه دخولها في إحتجاجات وطنية بداية من الاسبوع المقبل الذي يتزامن والدخول الإجتماعي، وجاء في بيان ذات الجهة الذي تسلمت”الجزائر” نسخة منه وجاء في ملخص قرارت اللجنة الوطنية في بيانها رقم 2017/08 بتاريخ أمس أنها لن تتدخل مطلقا في عملية جلب وبيع الكتب المدرسية والالتزام بالمناشير المسيرة لها منذ 2006 ،والدخول في إضراب يوم 14 سبتمبر 2017 تضامنا مع زملائهم في ولاية غليزان والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر مديرية التربية لولاية غليزان، والدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 01 و02 أكتوبر 2017 تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.

وحسب المكلف بالإعلام في النقابة، جمال ضيف الله، وفي تصريح لـ”الجزائر” أكد أن عدد المعنيين بالحركات الاحتجاجية يفوق 17 ألف موظف.

رزاقي جميلة