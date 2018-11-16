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16 ديسمبر المقبل الإعلان عن الفائزين بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر

503 مشاركة استوفت الشروط من بين أكثر من ألف ترشيح:
16 ديسمبر المقبل الإعلان عن الفائزين بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر

Sabrina Kerkouba 16 نوفمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 118 زيارة

 

 

 

 

يرتقب أن يتم تسليم “جائزة المنارة” الشعرية في وصف جامع الجزائر للفائزين، يوم 16 ديسمبر المقبل، تزامنا مع الذكرى ال62 لتأسيس إذاعة الجزائر، حسب بيان للإذاعة الوطنية الجزائرية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تسجيل 1120 مشاركة من قبل شعراء جزائريين من مختلف ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من 22 سبتمبر إلى غاية 30 أكتوبر الفارط، في هذه الجائزة التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومن بين هذه المشاركات استوفت 503 الشروط المحددة في القانون المنظم للجائزة.

الجائزة التي أطلقتها الإذاعة الوطنية الجزائرية بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لوندا”، يترأس أعضاء لجنة تحكيمها الدكتور عبد الله العشي من جامعة، وتعكف حاليا هذه اللجنة على تقييم هذه النصوص منوه بالمناسبة بنوعية المشاركة للشاعرات والشعراء من مختلف الفئات العمرية في هذه الجائزة التي تخص وصف جامع الجزائر “هذا الصرح المتفرد الذي يترقب أن يساهم في بعث الاعتدال و الوسطية…”.

                      

صبرينة ك

عن Sabrina Kerkouba

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