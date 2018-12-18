16 دواء جديدا قابلا للتعويض بداية من 2019

أدرجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لائحة جديدة من الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، والمقدر عددها بـ16 دواء في مختلف التخصصات الطبية كطب الأعصاب والأمراض العقلية،وبموجب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المتضمن قائمة التسميات الدولية المشتركة للأدوية، فتشمل القائمة الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الدموي ومراض الشريان التاجي على شكل حبوب مغلقة، بمقدار 5 ميلغرام،وتتضمن القائمة دواء «اميلودبين»، مقدرا 5 و10 ملغ، القابل للتعويض في حال المعاناة من ذات المرض، وذلك عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة.

رزاقي.جميلة