أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تسجيل 1500 حالة جديدة لمرض السرطان لدى الأطفال بالجزائر سنويا، مما يمثل معدل انتشار يقدر بـ 5 بالمائة من مجموع الإصابات الموجودة بالجزائر.

وحسب بيان للرابطة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان لدى الأطفال المصادف لـ15 فيفري، فإن أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال في الجزائر هو سرطان الدم الذي يشكل حوالي ثلثي الأمراض السرطانية عند الأطفال، متبوعا بسرطان اللموفوما، يليهما سرطان أورام المخ ثم سرطان العظام، ليأتي بعد ذلك سرطان الأنسجة الرخوة.

وأكد المنظمة الحقوقية أن هذا اليوم يعتبر فرصة لرفع مستوى الوعي لدى الرأي العام، والتنبيه بخطورة هذا المرض من خلال تحديد كيفية علاجه وطرق تشخيصه في وقت مبكر، والحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للأطفال المصابين.

ودعا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جميع الفاعلين المعنيين في قطاع الصحة إلى التحرك الفوري، للمطالبة بتنفيذ حلول ملموسة تساهم في مساعدة الأطفال وأسرهم قبل وأثناء وبعد المرض.