15 مترشحا أودعوا ملفات ترشحهم

أودع أمس 15 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل ملفاتهم لدى المجلس الدستوري وهذا قبل بضع دقائق من انقضاء الآجال القانونية المحددة لهذا الإجراء المحددة بيوم الأحد 3 مارس منتصف الليل

ويتعلق الأمر بالرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين وعبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري، ورشيد نكاز وعبد الشفيق صنهاجي وعلي سكوري ومحمد بوفراش (مترشحون أحرار، ومن جهة أخرى، أعلن كل من حزب طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم وحزب العمال أنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات

رزاقي.جميلة