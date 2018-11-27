حدّدت وزارة التربية الوطنية تاريخ كآخر 15 ديسمبر المقبل أجل لاستقبال الملفات الخاصة بالتقاعد بالنسبة للعمال الذين وصلوا السن القانونية ومن بين الشروط المطلوبة ،إيداع الملفات في الوقت المحدد بحيث يعد أي ملف يصل متأخرا عن التاريخ المحدد مرفوضا ويكون على صاحبه انتظار السنة المقبلة للإحالة على التقاعد.

وألزمت التعليمة التي أرسلتها وزارة إلى مدراء التربية ومديري المؤسسات التربوية المعنيين بالتقاعد بالتوقيع على تعهد مصادق عليه من طرف البلدية بعدم التراجع عن التقاعد، مشددة على جميع الموظفين البالغين سن 60 سنة وفق الشروط القانونية التي حددتها مديرية الموارد البشرية.

و أضافت التعليمة ، أن أي موظف يقدم طلبه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التراجع عنه لأنه سيعلن منصبه شاغرا في الحركة التنقلية والمسابقة القادمة.

وحددت وزارة التربية الوطنية مجموعة الفئات المعنية بالاستفادة والمتمثلة في الموظفين الذين بلغوا سن الستين (60) سنة على الأقل بالنسبة للرجال والخامسة والخمسين (55) سنة بالنسبة للنساء، و كذا الموظفين البالغين 59 سنة الى غاية 31 12 2018 و يستوفون مدة العمل 32 سنة عمل.

كما اشترطت الوزارة الوصية قضاء مدة 15 سنة على الأقل في العمل فيما سيتم قبول ملف التقاعد بالنسبة للمرأة العاملة البالغة من العمر 52 سنة إذا كان لديها 3 أبناء على الأقل وبالغون 09 سنوات فما فوق.

وفتحت التعليمة المجال للموظفين من أجل الاختيار لمواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس (5) سنوات ولا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد.

و شددت التعليمة “أنه بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب البيداغوجية ورتب إدارة المؤسسة الذين أودعوا طلباتهم، فإن تاريخ التقاعد يكون عند نهاية السنة الدراسية.

فلة-س