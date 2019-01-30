قررت خمسة عشر مؤسسة جامعية فرنسية عدم تطبيق زيادة حقوق التسجيل بالنسبة للطلبة غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي، وذلك على بعد أيام قليلة من التسجيلات الجديدة على إعتبار أن الزيادة حسبها غير قابلة للتطبيق و ذات أثار سلبية.

ورفضت العديد من الجامعات الفرنسية تطبيق الإجراءات التي اقرتها الحكومة الفرنسية المتعلقة بإقرار زيادة في حقوق التسجيلات للطلبة الأجانب، للدخول الجامعي 2019.

وصرح ميشال دانكن رئيس جامعة ستراسبورغ، خلال مؤتمرها الذي نظم أمس الثلاثاء أنه لن يطبق الزيادة المتعلقة برسوم التسجيل الجديدة المفروضة على الطلبة الأجانب، كما تجمع أكثر من 60 باحثا و أستاذا و طلبة من جامعة ستراسبورغ من أجل التعبير عن رفضهم لزيادة حقوق التسجيل على الطلبة الأجانب،ويأتي قرار رئيس جامعة ستراسبورغ ليؤيد قرارات جامعات فرنسية أخرى مثل نانتير و كليرمون أوفارن و إيكس مارسيليا و تولوز جون جوريس و ليون 2 و رين 2 وأنجي و لومانس و رين 1 و كاين و روون. في حين قامت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بمراسلة الوزير الأول لتعبر له عن “انشغالها العميق“.

وللإشارة قرار الزيادة أطلقه الوزير الأول الفرنسي، ادوارد فيليب كان قد أعلن في شهر نوفمبر الأخير عن زيادة تكاليف تمدرس الطلبة غير المقيمين في الفضاء الاقتصادي الأوروبي ابتداء من الدخول الأكاديمي 2019 و ذلك بـ 170 أورو لليسانس و 243 أورو للماستر لتصبح على التوالي 2770 أورو و 3770 أورو ، وأضاف أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال و مزيدا من تمويل المنح وقد ولد هذا القرار سخطا كبيرا في أوساط الأسرة الجامعية التي اعتبرته “تمييزيا” ،وفي الوقت الذي تطلب فيه وزارة التعليم العالي من موظفيها “الطاعة والوفاء يرى العديد من مسؤولي المؤسسات الجامعية إن هذه الزيادة “غير قابلة للتطبيق و ذات آثار سلبية “

وتجدر الإشارة الى أن القرار تأثر به الطلبة الجزائريين كونهم الفئة الأكبر التي تزاول دراستها في فرنسا حيث يقدر عددهم بـ30521 مقابل 26116 في سنة 2017 حسب المعطيات الأخيرة لكامبوس فرانس، وإحتلت الجزائر المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الأولى لسنة 2017 بعد المغرب و الصين بـ 10 % من المجموع المسجل من 2011 إلى 2016 و تنتقل في الترتيب الجديد إلى المرتبة الثانية بعد المغرب (39855) و متقدمة على الصين (30071) بمجموع 343400 طالب أجنبي اختاروا فرنسا لمزاولة دراساتهم خلال السنة الجامعية 2017 2018

رزاقي.جميلة