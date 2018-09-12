جدد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ،تأكيده على أن المشاريع الفندقية الجاري انجازها على مستوى ولاية الجزائر و البالغ عددها 82 مشروعا من شأنها توفير أزيد من 14 ألف سرير إضافي و خلق 60 ألف منصب شغل جديد.

و أوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة تفقدية لعدد من المشاريع السياحية بالولاية الجزائر أمس الأول ، انه تم تدشين خلال الأشهر القليلة الماضية ثلاثة فنادق جديدة ساهمت في خلق 2000 منصب،والمشاريع الفندقية الكبرى من صنفي 5 و4 نجوم التي تم تفقدها في كل من بمنطقتي باب الزوار وسيدي فرج ستوفر 18 ألف منصب شغل قبل نهاية السنة الجارية، بينما ستساهم المرافق السياحية الأخرى الجاري تجسيدها في خلق 40 ألف منصب شغل إضافي.

وحول خوصصة الفنادق العمومية أكد الوزير بأن هذا الأمر غير وارد لان هذه الفنادق العمومية التي تخضع حاليا إلى عملية تأهيل و عصرنة واسعة النطاق تعد ملكا للمجموعة الوطنية، بحيث لا يمكن التنازل عنها، ملحا في نفس الوقت على أهمية عصرنتها وتحديثها و إقامة علاقة شراكة مع مؤسسات التسيير الكبرى من اجل تحسين الخدمة لفائدة الزبائن.

ولدى تطرقه إلى موسم الاصطياف لسنة 2018 قيم الوزير بن مسعود هذا الموسم بـالايجابي والناجح بكل المقاييس، وذلك بفضل جهود كل الجهات المعنية التي ساهمت في تهيئة الجو العام لفائدة المصطافين لاسيما من اجل توفير الأمن والسكينة، مذكرا بالاتفاقية التي أبرمت بين مسيري الفنادق والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي أدت إلى تخفيض أسعار الفندق خلال هذا الموسم بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة لفائدة العائلات الجزائرية.

وحول إمكانية تسهيل الحصول على تأشيرة دخول السياح الأجانب للجزائر أشار الوزير إلى انه ثمة عمل جارى في إطار لجنة مشتركة مع الجهات المعنية من أجل اتخاذ إجراءات من شانها تسهيل عملية الحصول على التأشيرة لفائدة السياح الأجانب.

رزاقي.جميلة