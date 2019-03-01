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13 نقابة مستقلة تدعوا لتأمين مسيرات اليوم الجمعة

Djalila Rezzaki 1 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 177 زيارة

نددت 13 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات بما أسمته التعديات والإعتقالات التي طالت طلبة وصحفيين ونشطاء وسياسيين خلال الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدة مدن جزائرية منها العاصمة، ودعا بيان يحمل إختتام النقابات توج  اجتماع استثنائي لدراسة الأوضاع الحالية للبلاد، السلطات العليا إلى تأمين وحماية المتظاهرين وتوفير الأجواء السلمية

وحذر البيان من قمع المتظاهرين، محملا الحكومة مسؤولية التضييق على الحريات والدوس على قوانين الجمهورية وتغليب القوة على القانون ومحاصرة فضاءات حرية التعبير لما لها انعكاسات على انفجار الجبهة الإجتماعية وتهديد استقرار أمن البلاد

ودعت النقابات المنتمية لقطاعات عديدة من بينها الصحة والتربية  إلى ضرورة إحترام الإرادة الشعبية في إطار السلمية، وتوفير الأجواء السلمية للحراك الشعبي، من جهة أخرى، حذر البيان من إستعمال العنف من أي جهة كانت والتحيز، الذي من شأنه إجهاض كل المبادرات السلمية

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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