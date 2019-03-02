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13 نقابة مستقلة تحذر من انتهاج سياسة التعنيف

حذرت من الاعتقالات التي طالت طلبة وصحفيين ونشطاء وسياسيين:
13 نقابة مستقلة تحذر من انتهاج سياسة التعنيف

idir demiche 1 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 148 زيارة

نددت 13 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات بما أسمته التعديات والاعتقالات التي طالت طلبة وصحفيين ونشطاء وسياسيين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدة مدن جزائرية منها العاصمة، ودعا بيان يحمل اختتام النقابات توج  اجتماع استثنائي لدراسة الأوضاع الحالية للبلاد، السلطات العليا إلى تأمين وحماية المتظاهرين وتوفير الأجواء السلمية.

وحذر البيان من قمع المتظاهرين، محملا الحكومة مسؤولية التضييق على الحريات والدوس على قوانين الجمهورية وتغليب القوة على القانون ومحاصرة فضاءات حرية التعبير لما لها انعكاسات على انفجار الجبهة الإجتماعية وتهديد استقرار أمن البلاد.

ودعت النقابات المنتمية لقطاعات عديدة من بينها الصحة والتربية  إلى ضرورة إحترام الإرادة الشعبية في إطار السلمية، وتوفير الأجواء السلمية للحراك الشعبي، من جهة أخرى، حذر البيان من إستعمال العنف من أي جهة كانت والتحيز، الذي من شأنه إجهاض كل المبادرات السلمية.

رزاقي.جميلة

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