يتسبب داء الكلب سنويا بالجزائر في وفاة بين 15 إلى 20 شخص سنويا وتسجيل معدل 900 حالة إصابة حيوانية سنويا ،وحوالي 120 ألف شخص بالجزائر معرضين إلى الإصابة بهذا الداء الخطير 95 بالمائة منها تتسب فيها عضة قط أو كلب في غالب الأحيان حيوانات ضالة .

وأوضح الدكتور فورار في تصرح، عشية احياء اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الذي يصادف 28 سبتمبر أن هذا الداء من “بين الأمراض التي يمكن تفاديها عن طريق الوقاية والتلقيح وحتى القضاء عليها بفضل توفير وسائل مكافحتها”, معبرا عن أسفه لتسجيل معدل 900 حالة إصابة حيوانية سنويا و وفاة بين 15 إلى 20 شخص بسبب الاصابة.

وأكد ذات المسؤول أن الكلب يبقى من بين الأمراض التي” لم تحظ بميزانية خاصة ولا إهتمام كبير من طرف البحث العلمي” سيما بالدول النامية التي يتفشى فيها المرض مشيرا إلى “عزم الجزائر وفق توصيات منظمة الصحة العالمية القضاء نهائيا على داء الكلب مع مطلع 2030 “.

وكشف بالمناسبة أن حوالي 120 ألف شخص بالجزائر معرضين إلى الإصابة بهذا الداء الخطير 95 بالمائة منها تتسبب فيها عضة قط أو كلب في غالب الأحيان حيوانات ضالة مما يستدعي -حسبه- تعزيز الحملات التوعوية والتحسيسية لجمع والتخلص من هذه الحيوانات مع اتخاذ اجراءات وقائية استعجالية من طرف المصالح البلدية والولائية تتمثل في الجمع المنتظم للنفايات المنزلية المورد الرئيسي الذي تتغذى منه هذه الحيوانات.

وأشار الدكتور فورار بالمناسبة إلى التعليمة القطاعية التي أصدرتها كل من وزارات الصحة والفلاحة والداخلية سنة 2015 المحددة لمسؤوليات كل قطاع لوضع حد لهذا الداء الذي يمكن تفاديه بفضل الإجراءات الوقائية.

ففي الوقت الذي تسهر فيه وزارة الصحة على تزويد وحدات مكافحة داء الكلب بالأمصال واللقاحات وتكوين الأطباء حول التكفل بالإستعجالات الخاصة بالداء -كما أضاف- تقوم وزارة الفلاحة باشراك المواطن في الحملات التحسيسية المتعلقة بتلقيح الحيوانات الأليفة المعرضة للخطر في حين تعمل المصالح الولائية والبلدية على وضع سجل خاص بتلقيح ومتابعة الحيوانات سيما القطط والكلاب مع فتح محاشر بكل ولاية خاصة بجمع والتخلص من الحيوانات الضالة.

وللإشارة، تسجل المنظمة العالمية للصحة وفاة 60 ألف شخص بداء الكلب سنويا ب 150 دولة عبر العالم أي حالة وفاة واحدة كل 10 دقائق كما تهدف المنظمة الأممية من خلال النشاطات التي تقوم بها إلى القضاء نهائيا على هذا الداء مع مطلع 2030 ،ويذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي تحيي رسميا هذا اليوم بولاية تلمسان قد نظمت بالتنسيق مع القطاعات المعنية عدة نشاطات وحملات توعوية وتحسيسية عبر كل ولايات الوطن .

رزاقي جميلة