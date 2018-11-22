من المنتظر أن تنطلق الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018، جلسات استماع لتسوية ميزانية 2016 على مستوى اللجنة المالية وذلك بعد إيداع التقرير النهائي لمجلس المحاسبة الخاص بالسنة المالية،وستعرف الجلسة نزول 12 وزيرا و8 مدراء عامون إضافة الى محافظ بنك الجزائر، وتدخل هذه العملية في إطار الرقابة اللاحقة التي أقرها الدستور لنواب الشعب في البرلمان بغرفتيه لتسوية الميزانيات السنوية .

وستشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بداية من الأسبوع القادم، في الاستماع لعدد معتبر من الوزراء، خاصة أولائك الذين لم تستمع لهم خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019

تعد إشكالية عرض مشروع قانون تسوية الميزانية بعد سنتين من الميزانية السنوية، أبرز الملاحظات التي تتكرر على لسان النواب ومن مختلف التشكيلات السياسية، الذين يطالبون بضرورة أولا عرض مشروع تسوية الميزانية قبل عرض الميزانية السنوية، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الحكومة من استخلاص الملاحظات وتمنع الوقوع في نفس الأخطاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ترافع العديد من الأحزاب لصالح مراجعة السنة المرجعية لعرض مشروع قانون تسوية الميزانية.

ر.جميلة