بلغ عدد الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا الذين أجروا التسجيلات الأولية على مستوى الجامعات 329712 أي بنسبة 48،96 بالمئة من العدد الإجمالي للناجحين خلال اليوم الأخير من هذه العملية، حسب الإحصائيات الشاملة التي قدمتها، الأحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدر عدد الطلبة الذي أكدوا خيارهم ب282110 أي ما يعادل 56،85 بالمئة، في حين بلغ عدد التوقيعات بالنسبة للناجحين الجدد333181 توقيع على الساعة ال 9 و53 دقيقة من العدد الإجمالي لهم، حسب نفس المصدر.

وبخصوص معالجة بطاقات الرغبات فستتم العملية في الفترة الممتدة بين 6 و11 أوت الجاري، ليتم إعلان نتائج التوجيهات الأولية يوم 11 أوت، وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة المسابقات والمقابلات ستجرى يومي 12 و 13 أوت.

وذكرت الوزارة بأن 341744 تلميذ تحصل على شهادة البكالوريا هذه السنة، حيث تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عمليات التسجيلات الأولية على المستوى الوطني بفضل نظام إعلام آلي ناجع، استنادا إلى نفس المصدر.

وبخصوص الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم 17 سبتمبر 2017 ، في حين حدد تاريخ 5 من نفس الشهر بالنسبة للطلبة القدامى.