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1000 جزائري حاولوا الحرقة خلال شهر ونصف

eldjazair 31 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 21 زيارة

أظهرت بيانات وزارة الدفاع الوطني على موقعها الرسمي، امس أنه في الفترة بين 15 ماي و30 جويلية 2017، أحبطت وحدات حرس الحدود محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية ل 988 جزائريا، بمعنى قرابة الألف مهاجر في ظرف شهر ونصف فقط .

وحسب نفس المصدر فإن كل محاولات الهجرة التي تم احباطها استعمل فيها المهاجرون قوارب تقليدية الصنع، وأخرى مطاطية .

وترتفع نسبة الحرقة بالسواحل الشرقية في حين تقل على مستوى السواحل الغربية وفقا لبيانات وزارة الدفاع الوطني، حيث تأتي ولاية عنابة في المرتبة الأولى والتي تم تسجيل بها أكبر نسبة من محاولات الحرقة، بأزيد من 16 تدخل لعناصر حرس الحدود، تليها ولاية سكيكدة وعين تيموشنت.

رفيقة معريش

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