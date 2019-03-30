رقعة الغضب تتسع عليه يوما بعد يوم : 100 عضو في المجلس الوطني يطالبون أويحيى بالرحيل

دعا 100 إطار وعضو في المجلس الوطني في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأمين العام أحمد أويحيى للرحيل مجددين عزمهم التحضير لمؤتمر استثنائي يتم خلاله انتخاب أمين عام جديد داعين المناضلين الأوفياء في جميع المستويات للالتحاق بمسعى عقد مؤتمر استثنائي.

وطالبت الإطارات في بيان لها أمس ضم أعضاء من المجلس الوطني ووزراء ونواب تابعون للحزب جميع الهياكل القاعدية للحزب بالالتحاق بالمبادرة وأكدوا أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى مرفوض شعبيا رغم دعوته الصريحة لاستقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتفعيل المادة 102 من الدستور التي دعا إلى تطبيقها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح منذ أسبوع.

وأبرز خصوم أويحيى أن المؤتمر سيكون بمثابة مؤتمر تأسيسي جديد وفرصة لتحيين الخط السياسي للحزب وإعادة بعث التجمع وفق أسس ديمقراطية تحترم فيها جميع الأفكار والتوجهات وقاعاتها الأساسية مؤكدين أنه في حال عدم استجابة أويحيى لمطالب القياديين فإنهم سيقتحمون الحزب من أجل إجبار الأمين العام للحالي على الخروج.

وفي هذا الخصوص أكد القيادي بلقاسم ملاح أن بعض أعضاء المكتب الوطني غاضبون من القرارات الانفرادية والارتجالية لأحمد أويحيى وبخاصة من بيانه الأخير والذي دعا فيه بوتفليقة إلى الاستقالة من منصبه دون استشارة هياكل الحزب وأشار إلى أن المناضلين يطالبون بضرورة استدعاء المؤتمر الاستثنائي الجامع من أجل إنقاذ الحزب الذي أصبح لا يلتزم بخطه السياسي وأضاف أن أحمد أويحيى والذي يرفض الاستقالة سيجبر المناضلين لتبني لغة القوة والذهاب للمقر المركزي ومطالبته بالرحيل من هناك .

أما فيما يخض عدد الملتحقين بمطالبين بإطاحة بأحمد أويحيى فأوضح أنه ألتحق 100 عضو من المجلس الوطني واثنين من المكتب الوطني .

زينب بن عزوز