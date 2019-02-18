100 حرفي عاصمي شارك في المسابقة، وردة شابوني لــ “الجزائر”: توزيع جوائز التراث في طبعتها الثالثة السبت المقبل بقصر رياس البحر

كشفت وردة شابوني -أحد أعضاء لجنة تحكيم جوائز التراث في طبعتها الثالثة-، أن حفل توزيع الجوائز سيكون يوم السبت 23 فيفري الجاري، بقصر رياس البحر “حصن 23” بالعاصمة.

المسابقة التي نظمتها جمعية “حماية القصبة” التي ترأسها حورية بوحيرد، جاءت تحت رعاية ولاية الجزائر، وخصصت للحرفيين العاصميين الذين يمارسون حرفهم في منازلهم، حيث افتتح باب الترشح فيها من 02 إلى 12 فيفري الفارط، ليتم تقييم أعمالهم، ثم الاعلان عن الفائزين الثلاثة هذا السبت، حيث سينال صاحب المركز الاول 25 مليون دج، المركز الثاني 15 مليون دج، المركز لثالث 10 مليون ج.

وأضافت شابوني في تصريح لــ “الجزائر”، بأنه سيتم اطلاق معرض خاص من 19 إلى 21 فيفري الجاري، بمقر الجمعية المنظمة.

وترشح حوالي 100 مشارك، تم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم ممثلة من الرئيسة لعمامرة عزيزة، وردة شابوني، السيد عنتري، عضو آخر من جمعية “حماية القصبة”.

وردة شابوني وهي إحدى منظمات الحدث أيضا، قالت أن الطبعة الاولى كانت حول تراث القصبة، الطبعة الثانية كانت حول المدن القديمة، والطبعة الثالثة خصصت للحرفيين في منازلهم، أين أثبتت هذه الدورة، إقبال الشباب على الحرف وتمسكهم بها، كما جاءت من أجل حماية الحرفة اليدوية وإعطاء الأمل للحرفيين العاملين في منازلهم، من خلال تشجيعهم على نقل حرفتهم الى الأسواق عبر عروض متعددة .

صبرينة كركوبة