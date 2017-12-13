كشف مدير مجمع المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الآلي مجيد مسعودان عن تسجيل 100 ألف عملية للدفع الإلكتروني للتعاملات التجارية خلال سنة 2017 في حين ما يزال الدفع نقدا يهيمن على المعاملات التجارية.

وأوضح مسعودان على أمواج الإذاعة الوطنية أن هذه العمليات تمت على مستوى 18 موقع واب للتجارة لتسوية مختلف الفواتير او المبادلات التجارية الأخرى .

وفيما يخص عمليات الدفع على مستوى نهائيات الدفع الإلكتروني الموجودة على مستوى عدد قليل من المراكز التجارية فقد بلغت 90 ألف عملية .

وحسب ذات المسؤول يرتقب أن تشهد سنة 2018 انتشار واسع لعمليات الدفع الإليكتروني على ضوء إجراءات وتدابير قانون المالية 2018 الذي ينص على أن كل متعامل اقتصادي الذي يقدم خدمات وسلع للمستهلكين يجب ان يضع تحت تصرفهم نهائيات للدفع الإليكتروني لكي تسمح لهم بتسوية أثمان مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الإليكترونية ي و ايضا بفضل مشروع قانون التجارة الإليكترونية الذي سيعرض امام البرلمان قريبا.

وفي معرض حديثه عن تأمين نظام الدفع الإلكتروني أكد مسعودان أن مخاطر قرصنة معطيات الاشخاص الحاملين للبطاقات الالكترونية شبه مستحيلة كون نظام الدفع يعمل وفقا للمقاييس والمعايير الدولية فيما يخص الأمن.

“نحن نعمل منذ مدة حول تأمين هذه العمليات لأنه يجب أن نكرس الثقة في هذا النظام عن طريق الحرص على ان المستخدم لهذا النوع من الدفع يكون واثقا من أن حسابه وماله محميين ” يضيف المتحدث.

للتذكير كان رئيس مجلس إدارة مجمع المنفعة الاقتصادية للخدمات الآلية للنقد بوعلام جبار قد أكد مؤخرا انه تم توزيع حوالي 5ر1 مليون بطاقة دفع إليكترونية من طرف البنوك.

و بخصوص الشركات الكبرى ي نشير ان شركات مثل سونلغاز ي اتصالات الجزائر يموبيليسيو المتعاملين ” اوريدو” و “جازي” و شركة تسيير وتوزيع المياه والتطهير للجزائر (سيال)ي وبعض شركات التأمين تتوفر منذ مدة على خدمات الدفع عن بعد.

يذكر ان مجموعة المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الالي تم تأسيسها سنة 2014 من طرف البنوك التجارية الموجودة ي و تعد مؤسسة تنظيم وشبط مهمتها تكمن في الإشراف و متابعة العلاقات ما بين البنوك عن طريق تسيير معايير ومقاييس قطاع الدفع الاليي تحديد المنتجات البنكية وقواعد تطبيقها وتسيير الامن الذي يهدف إلى ترقية تعميم استعمال بطاقة الدفع.

ق. و