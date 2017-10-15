عشرة قتلى في حريق بالعاصمة السعودية

لقى 10 أشخاص مصرعهم في حريق شب في ورشة لأعمال النجارة في العاصمة السعودية الرياض، حسب مديرية الدفاع المدني السعودية. وأصيب في الحريق ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، حسبما قالت المديرية على موقعها على تويتر.

وأضافت المديرية أن هويات الضحايا لم تحدد بعد. ولم تعلن أي معلومات بشأن سبب اندلاع النيران في ورشة النجارة بحي بدر شمالي العاصمة الرياض خلال الليل. ونشر الدفاع المدني صورا لما يبدو أنها ألسنة النيران وهي تلتهم قطعة من الخشب الضخمة في ظل سعي فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاع المدني تلقى بلاغا في الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي فجر الأحد باندلاع النيران في ورشة النجارة. وأضافت أن فرق الدفاع المدني انتقلت إلى الورشة الممتدة على مساحة نحو 600 متر مربع لإطفاء النيران.

وقالت فرق الإطفاء إن طبيعة المواد المحترقة من خشب ونشارة خشب وبراميل للدهانات ساعدت في سرعة انتشار النيران وما نجم عنها من أدخنة كبيرة.