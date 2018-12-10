كشف المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات، أنّ فاتورة استيراد الأدوية، بلغت 1.7 مليار دولار، حتى نهاية أكتوبر 2018.

وواضح محمد عياد، خلال استضافته في برنامج “قهوة وجورنان”، ، أنّ 1.6 مليار دولار قيمة الإنتاج المحلي من الأدوية وأن الجزائر خصّصت مخزون أدوية كافي خلال سنة 2019 ، مؤكد في نفس الوقت أن الأزمة الفرنسية لن تؤثر في توفير الأدوية بالجزائر.

وأضاف عباد أنه تم تعميم بيع أدوية تخفيف آلام السرطان على كل الصيدليات وأن أدوية السرطان تؤخذ في المستشفيات، تحت رقابة الطبيب.

وأشار المتحدث، أن هناك صيدليتين على مستوى العاصمة يمكنها اقتناء دواء تخفيف آلان السرطان، هناك في “الرويسو” واخرى في “الشامنوف”، موضحا أن الصيدلية المركزية تسعى مع وزارة الصحة، لتعميم الدواء على مستوى الصيادلة الخواص، لكي يستطيع المريض اقتناء الدواء بوصفة طبية.

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