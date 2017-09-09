05 سنوات نافذا سجنا لطالبتين تسرقان بواسطة مسدس بالرويبة

سلطت أمس محكمة الدليل بالرويبة عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق طالبتين جامعيتن تورطتا في جرم السرقة و الذي طال محل مجوهراتي بعين طاية.

فصول القضية حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة انطلق بعدما اودع الضحية شكوى أمام مصالح الآمن التابعة لمقاطعة عين طاية مفادها تعرض محله الخاص ببيع المجوهرات لعملية سرقة من قبل متجلببتين أقدمتا بتاريخ الوقائع على تهديد المجوهراتي بواسطة مسدس بلاستيكي وتمكنتا من سرقة 7 أقراط من الذهب الخالص و 10 قلادات و خواتم ومبلغ مالي تعدى 6 ملايين سنتيم.

كاميرات المراقبة سهلت عملية كشف عن هوية المتورطات في الجريمة التي كادت ان تودي بحياة صاحب المحل، خاصة وانه أصيب من شدة الصدمة بنوبة قلبية.

للتذكير فان المتهمتين وخلال مثولهما أمام قاضي الموضوع اعترفتا بالجرم المنسوب اليهما وعللت المتهمة الرئيسية المسبوقة قضائيا بجرم استهلاك المخدرات بان ظروفها المادية الصعبة وحاجتها للمال هما من دفع بها لارتكاب الجرم حيث طلبت المساعدة من قريبتها وبالفعل نفذا العملية بنجاح لولا وجود كاميرات المراقبة .

وقد حاولت المتهمة الرئيسية البالغة من العمر 25 سنة استمالة عواطف هيئة الحكم املا في ظروف التخفيف قبل النطق بالحكم السالف الذكر.

صالحي.أ