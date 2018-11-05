يختتم اليوم الملتقى الدولي للتأمينات في طبعته الأولى والذي دام يومين تحت شعار “موعد الجزائر للتأمين 2018 والذي جمع ما لا يقل عن 500 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

نظم كلا من الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين والشركة المركزية لإعادة التأمين الطبعة الأولى للملتقى الدولي للتأمينات تحت اسم موعد الجزائر للتأمين 2018 وذلك يومي 5 و 6 نوفمبر الجاري بفندق الشيراتون الجزائر، والذي جمع ما لا يقل عن 500 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

والملتقى كان بحضور الرئيس المدير العام لأليانس للتأمينات، حسان خليفاتي برفقة طاقمه المسير، حيث إستغل المؤمن المفضل لدى الجزائريين هذه الفرصة لتبادل الخبرة مع خبراء و مهنيين من قطاع التأمين وإعادة التأمين الحاضرين، وذلك بمرافقتها لأهم المواعيد الاقتصادية ذات الأبعاد الدولية، وتعكس أليانس للتأمينات حسب العديد من المختصين صورة الشركة الحريصة على ازدهار سوق التأمينات للجزائر كما أنها تترجم استثمارها الكلي في النمو الاقتصادي الجزائري على المستويين الوطني والدولي.

رزاقي.جميلة