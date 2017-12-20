يعيش في المغرب نسبة 6.8 من الجزائريين من جملة 84 ألف أجنبي ،وينتشرون في أهم المدن الكبرى كالدار البيضاء سطات وفاس ومكناس و طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش واسفي .

تحصي المغرب أزيد من 84 ألف مقيم أجنبي على أراضيها خلال سنة 2014، وفقا لما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، أي ما نسبته 0,25 في المائة من مجموع سكان المغرب البالغ عددهم 33,8 مليون نسمة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء المغربية الرسمية.

وبخصوص الجنسيات، أوردت المندوبية أن 40 في المائة أي ما يمثل 33 ألف و615 من الأجانب في المغرب أوروبيون، و41,6 في المائة أي ما يمثل 34 ألف و966 من دول إفريقية، منهم 64,5 في المائة أي 22 ألف و545 من دول جنوب الصحراء، و31,9 في المائة ما يمثل11 ألف و142 من الدول المغاربية، و15,2 في المائة ما يمثل12 ألف و771 من الدول الآسيوية، منها 82,8 في المائة ما يمثل 10 آلاف و573 من الشرق الأوسط، و3,2 في المائة (2649) تنحدر من دول أخرى.

وأفادت أرقام المندوبية بأن الفرنسيين يمثلون 25,4 في المائة من مجموع الأجانب بالمغرب يليهم السنغاليون 7,2 في المائة ، ثم الجزائريون 6,8 في المائة والسوريون 6,2 في المائة.

وأضافت أن حوالي 85 في المائة من هؤلاء السكان الأجانب يقيمون في خمس جهات على الخصوص وهي جهة الدار البيضاء-سطات 36.5 في المائة ، الرباط-سلا-القنيطرة 23.0 في المائة ، مراكش-آسفي 10.2 في المائة ، طنجة- تطوان- الحسيمة 8.5 في المائة وفاس-مكناس 6.6 في المائة .

وكشفت إحصائية رسمية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عن تواجد كبير للجالية الجزائرية بالمغرب إذ تتواجد بالدار البيضاء لوحدها أكثر من 800 عائلة، ووما لا يقل عن 4800 جزائري مسجل فوق سن 18 سنة.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد كشفت منذ أيام عن تواجد ربع مليون مقيم بطريقة غير شرعية من المغرب يعملون في قطاعي زخرفة الجبس و البناء والزراعة بالدرجة الأولى .

ووفق تقرير للرابطة بمناسبة اليوم العالمي للهجرة فان نسبة المغاربة تتجاوز أكثر من 250 ألف شخص. وذلك في وقت لم تفرج السلطات عن الأعداد الرسمية لعدد الأجانب المقيمين بالجزائر وجنسياتهم .