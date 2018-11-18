يوم دراسي حول الضمانات الجزائية في قانون الإنتخابات الخميس المقبل

من المرتقب أن، الخميس المقبل، بقصر الأمم بنادي الصنوبر،يوما دراسيا بعنوان “الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات

وحسب بيان للهيئة،اليوم الأحد، كشف أن اليوم الدراسي سيتناول جملة من المحاور المتمثلة ،في مفهوم الضمانات الجزائية الإنتخابية و أنواعها وأهمية الضمانات الجزائية في قانون لانتخابي إضافة إلى تناول تأثير الضمانات الجزائية على شفافية ونزاهة الانتخابات إلى جانب الضمانات الجزائية والسلطة الملائمة وسيشارك في فعاليات،هذا اليوم الدراسي،رؤساء التشكيلات السياسية وإطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية ،كما يشارك فيه أيضا أكاديميون وباحثون جامعيون وخبراء

رزاقي.جميلة