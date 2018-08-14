ينظم الخميس المقبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يوما إعلاميا بولاية عين تيموشنت بمقر المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص،وسيجمع هذا اليوم الولايات المجاورة لولاية عين تيموشنت، حيث يضع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي موضوع الحمى القلاعية على طاولة النقاش، مشيدا بالدور الرئيسي الذي يلعبه التأمين في الحفاظ على الماشية.

هذا وتتبع هذه المبادرة المبادئ التوجيهية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مكافحة مرض الحمى القلاعية وكشف النقاب عن دور التأمين ليس كعمل اقتصادي ولكن أيضا كثقافة للحفاظ على الممتلكات.

هذا وجدد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، تعويضه للمربين المؤمنين، بنسبة مئوية تبلغ 80% من قيمة البقرة، والذي يسمح للمربين بإعادة احياء نشاطهم الميداني في حال فقدان أو وفاة أو قرار الذبح المنصوص عليها من قبل الخدمات البيطرية.

يعد هذا اللقاء ، فرصة سانحة لتزويد المربيين بالمعلومات الكافية ، وكذا تحسيسهم حول بالغ أهمية التغطية التأمينية لمتعدد الأخطار “أبقار” ، والمزايا المقدمة لهم بغية تطوير نشاطاتهم الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني ، والعمل على استدامتها . حيث سيتم إلقاء الضوء على فيروس الحمى القلاعية ، لمساعدة المربي على فهم ماهيته والحصول على رؤية أفضل وبالتالي التمكن من تسيير الخطر بشكل أحسن .

وتستغل التعاونية الفلاحية هذا اليوم لحث المربيين على الإبلاغ عن الحالات المشكوك فيها ، لكي تتم السيطرة على الوضعية وكذا العمل مع المصالح المفوضة من قبل السلطات العمومية ، بهدف الحد من انتشار هذا الفيروس ، والإشارة إلى أن أول خطوة يجدر اتخاذها للحد منه تتمثل في منع الحيوان المصاب من التنقل.

وللإشارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد قام باستنفار مصالحه الجهوية ، وهذا منذ بداية انتشار الحمى القلاعية ، من خلال وضع خلايا مراقبة من أجل متابعة هذه الكارثة والحد منها، وسطر برنامج وقاية متمثل في أيام وقوافل تحسيسية ، كما تم الإعلان عن وسائل الوقاية في وسائل الإعلام من خلال الإذاعات المحلية للولايات ذات الإنتاج الكبير في مجال الأبقار، أين حضرت التعاونية الفلاحية والمربيون والدكاترة البياطرة بهدف إبراز أهمية تأمين الأبقار ، وتدابير المرافقة في حالة انتشار الحمى القلاعية .

رزاقي.جميلة