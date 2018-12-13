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يوسف يوسفي: نحو تكوين الشباب لاستخراج الذهب بطرق تقليدية‎

Sabrina Kerkouba 13 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 132 زيارة

 

أكد وزير الصناعة، يوسف يوسفي، اليوم الخميس، أن وزارته تدرس إمكانية تكوين الشباب لممارسة النشاط الحرفي المنجمي لاستخراج واستغلال الذهب، مشيرا إن استخراج و معالجة الذهب، حتى بطرق تقليدية، يتطلب قدرا كافيا من الكفاءة والخبرة والتحكم في التقنية بغية استغلال امثل لثروات الذهب بطرق عقلانية.
وقال الوزير في سياق آخر، إن المحادثات الجارية مع الشركاء الأجانب لاستغلال مناجم الذهب، تجري في أحسن الظروف، مضيفا إنه متفائل في رفع إنتاج الذهب في الجزائر.
ذات المسؤول، أوضح أن تطوير واستغلال منجمي منطقتي تيراك و امسماسا، مر بعدة مراحل، حيث تحملت الشركة الوطنية “اينور” لوحدها بأشغال التطوير و التحضير لعملية الاستغلال ثم أقامت فيما بعد شراكة مع شريك أجنبي لاستغلال هذه المناجم .

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