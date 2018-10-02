كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يوسف عاشق إن مصالحه تضمن تكاليف العلاج خارج الجزائر وأن الأشخاص الذين يستلزم علاجهم في الخارج الصندوق سيتكفل بمصاريف علاجهم لكن يتوجب عليهم المرور بمختصين، وهؤلاء هم يقررون العلاج في الخارج، من عدمه.

وأوضح يوسف عاشق، لدى نزوله ضيفا أمس على برنامج “قهوة وجورنان” أن كاسنوس، متعاقدة مع عيادات خاصة فيما يخص جراحة القلب وتصفية الكلى ، مضيفا أن كل شخص يقدم اشتراكات يستفيد مباشرة من بطاقة الشفاء، و أن هناك حد أدنى وحد أقصى في نوعية الإشتراكات.

وقال عاشق،أن المرأة الحرفية،تستطيع تسديد،ولو الحد الأدنى،الذي يبلغ أقل من 4 ملايين سنتيم في العام، من أجل الاستفادة من منحة التقاعد. مضيف في نفس السياق ،إلى أن كل شخص يسدد اشتراكات،أقصاها 64 مليون في العام،يستفيد من منحة جيدة،تصل إلى 20 مليون في الشهر.

وأشار نفس المتحدث أنّ عدد المسجلين كان العام الماضي أقل من 500 ألف، وحاليا يوجد مليون و800 مسجل وراجع أسباب الزيادة إلى إعادة الهيكلة من حيث إنشاء مديريات في كل ولاية وهيئة في الدوائر.

فلة –س