يوسف شقرة يشارك في المؤتمر العام الـ27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

يوقع رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين يوسف شقرة حضوره في مهرجان ناصر جبران الشعري، وهو الحدث المصاحب للمؤتمر العام الـ27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي سيعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 19إلى 22 من جانفي الجاري.

ويشارك شقرة في أمسية شعرية رابعة في مهرجان ناصر جبران الشعري، إلى جانب كل من الدكتور حسين حميد من سوريا، ويشارك فيها كل من الشعراء بشرى عبدالله من الإمارات، وخلود المعلا من الإمارات، وسامي مهنا من فلسطين، وسعيد محمد الصقلاوي من عمان، وطلال الجنيبي من الإمارات، وطلال النوتكي من سلطنة عمان، والدكتور علاء عبدالهادي من مصر، وعلوان الجيلاني من اليمن، والدكتور عمر أحمد قدور علي من السودان.

ويوسف شقرة شاعر من مواليد مدينة سيدي خالد ببسكرة، ترأس فرع اتحاد الكتاب الجزائريين بـعنابة من سنة 1999 إلى سنة 2008 حيث انتخب في مؤتمر سكيكدة سنة 2005 عضوا بالمجلس الوطني ومنه عضوا بالمكتب التنفيذ للاتحاد تحت قيادة الروائي عبد العزيز غرمول الذي استقال في دورة المجلس الوطني الاستثنائية سنة 2008 لينتخب الشاعر يوسف شقرة بالإجماع رئيسا لاتحاد الكتاب الجزائريين لمرحلة انتقالية بعد هذه الاستقالة.

صبرينة كركوبة