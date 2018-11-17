أعلنت الهيئة العربية للمسرح الفائزين بمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل 2018، حيث افتك يوسف بعلوج المرتبة الأولى، عن نصه “قمقم مارد الكتب”، فيما فازت كنزة مباركي بالمرتبة الثالثة، عن نص “مندور و القلم المسحور”، بمعية كاتب مصري، ليحتل كاتب مغربي المرتبة الثانية.

في سياق آخر، دعت الهيئة العربية للمسرح على موقعها الرسمي، الكتاب الشباب إلى الاستمرار بدورهم الإبداعي و التنويري، حيث يكتسب الإبداع المسرحي أهمية خاصة في هذه الظروف، و التي تستوجب عدم تهميش القوى المبدعين الشباب و رؤاهم و مغامرتهم؛ كما تدعوهم أكثر للغوص في المعرفة و الموروث الثقافي لتحقيق رؤى مستقبلية متصلة، غير مستلبة، و تؤكد الهيئة اهتمامها بأصالة الأفكار و فرادتها و ابتكار المعالجات.

ص ك