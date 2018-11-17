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يوسف بعلوج يفوز بالمرتبة الأولى وكنزة مباركي بالمرتبة الثالثة

مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل 2018:
يوسف بعلوج يفوز بالمرتبة الأولى وكنزة مباركي بالمرتبة الثالثة

Sabrina Kerkouba 17 نوفمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 54 زيارة

 

 

 أعلنت الهيئة العربية للمسرح الفائزين بمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل 2018، حيث افتك يوسف بعلوج المرتبة الأولى، عن نصه “قمقم مارد الكتب”، فيما فازت كنزة مباركي بالمرتبة الثالثة، عن نص “مندور و القلم المسحور”، بمعية كاتب مصري، ليحتل كاتب مغربي المرتبة الثانية.

في سياق آخر، دعت الهيئة العربية للمسرح على موقعها الرسمي، الكتاب الشباب إلى الاستمرار بدورهم الإبداعي و التنويري، حيث يكتسب الإبداع المسرحي أهمية خاصة في هذه الظروف، و التي تستوجب عدم تهميش القوى المبدعين الشباب و رؤاهم و مغامرتهم؛ كما تدعوهم أكثر للغوص في المعرفة و الموروث الثقافي لتحقيق رؤى مستقبلية متصلة، غير مستلبة، و تؤكد الهيئة اهتمامها بأصالة الأفكار و فرادتها و ابتكار المعالجات.

ص ك

 

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