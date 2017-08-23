وقع وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس الثلاثاء، باسم رئيس الجمهورية، على سجل التعازي بمقر سفارة بوركينافاسو بالجزائر، اثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مؤخرا أحد المطاعم بالعاصمة واغادوغو.

وكتب السيد يوسفي في سجل التعازي : “ببالغ الحزن والأسى، تلقت الجزائر شعبا وحكومة فاجعة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 13 أوت 2017 وسط العاصمة واغادوغو مخلفا عديد القتلى والجرحى من بينهم رعيتان جزائريتان”.

وفي هذا الظرف الأليم –يضيف الوزير — “لا يسعنا إلا ان نشارككم حدادكم ونتقدم اليكم، باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وباسم الحكومة والشعب الجزائريين، بخالص التعازي وعميق مشاعر المواساة لعائلات الضحايا متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وأضاف قائلا: “وإذ تدين الجزائر بأقصى عبارات التنديد والاستنكار هذا العمل الإجرامي الشنيع، فإنها تؤكد تضامنها المطلق مع الشعب البوركينابي، لا يزيدنا هذا الاعتداء الهمجي إلا قناعة بأن مكافحة آفة الإرهاب تتطلب المزيد من التعاون و تظافر الجهود بين مختلف الدول، كما يجب ان تضحى أولوية على المستوى القاري والدولي”.

وخلص السيد يوسفي إلى أن الجزائر “تجدد مرة أخرى تضامنها الثابت مع الشقيقة بوركينافاسو”، معربة عن “يقينها بان الشعب البوركينابي الأبي سيتجاوز بكل شجاعة و إصرار تبعات هذه المحنة العصيبة”.