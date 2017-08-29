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يوسفي يلتقي سفير المملكة المتحدة

إرادة قوية لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين:
يوسفي يلتقي سفير المملكة المتحدة

eldjazair 28 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 24 زيارة

استقبل وزير الصناعة و المناجم يوسف وسفي, مساء يوم الأحد سفير المملكة المتحدة بالجزائر, السيد اندرو نوبل حيث تمحورت المحادثات حول سبل دعم و تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة و المناجم, حسب ما أفاد به امس بيان للوزارة.

و حسب ذات المصدر، فقد عبر السفير البريطاني عن ارتياحه بالتقدم المسجل في مختلف مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الاخيرة، مطالبا بدعم أكبر بهدف تجسيد بعض المشاريع المشتركة قيد البحث و التشاور , سيما في مجال الصيدلة و الطاقة و الاتصالات”.
و من جهته, عبر يوسفي للسفير عن استعداد مصالح وزارة الصناعة و المناجم لمرافقة المؤسسات البريطانية التي ترغب في الاستثمار بالجزائر.
كما كشف الوزير أيضا عن رغبته في استقطاب مؤسسات بريطانية اخرى الى الجزائر و الاستفادة بالتالي من الفرص التي توفرها السوق الجزائرية, خصوصا في قطاع الصناعة و المناجم.
من جهة اخرى, تطرق الطرفان الى الجوانب المتعلقة بالتكوين الذي يستهدف اطارات القطاع, خصوصا مهم الذين أوكلت لهم مهام متابعة ملفات الاستثمار, حسب نفس المصدر.
ق.و

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