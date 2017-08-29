استقبل وزير الصناعة و المناجم يوسف وسفي, مساء يوم الأحد سفير المملكة المتحدة بالجزائر, السيد اندرو نوبل حيث تمحورت المحادثات حول سبل دعم و تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة و المناجم, حسب ما أفاد به امس بيان للوزارة.

و حسب ذات المصدر، فقد عبر السفير البريطاني عن ارتياحه بالتقدم المسجل في مختلف مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الاخيرة، مطالبا بدعم أكبر بهدف تجسيد بعض المشاريع المشتركة قيد البحث و التشاور , سيما في مجال الصيدلة و الطاقة و الاتصالات”.

و من جهته, عبر يوسفي للسفير عن استعداد مصالح وزارة الصناعة و المناجم لمرافقة المؤسسات البريطانية التي ترغب في الاستثمار بالجزائر.

كما كشف الوزير أيضا عن رغبته في استقطاب مؤسسات بريطانية اخرى الى الجزائر و الاستفادة بالتالي من الفرص التي توفرها السوق الجزائرية, خصوصا في قطاع الصناعة و المناجم.

من جهة اخرى, تطرق الطرفان الى الجوانب المتعلقة بالتكوين الذي يستهدف اطارات القطاع, خصوصا مهم الذين أوكلت لهم مهام متابعة ملفات الاستثمار, حسب نفس المصدر.

ق.و