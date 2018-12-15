قال إن المفاوضات مع الشركات المعنية في مرحلة متقدمة: يوسفي يعلن عن قرب استغلال مناجم الذهب في الجزائر

قال وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن المفاوضات مع مجموعة من الشركات الأجنبية لاستغلال مناجم الذهب في ولاية تمنراست في مرحلة متقدمة، من أجل اختيار الشريك المناسب قبل الانطلاق في استخرج واستغلال هذه الثروة من المعدن النفيس.

وأشار المتحدث خلال رده أول أمس على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أنّ المصالح المختصة على مستوى الوزارة تعكف حاليا على التفاوض مع مجموعة من المتعاملين ودراسة ملف كل واحد منهم على حدى، في سياق اختيار المرشح الأفضل، وشدد بالمقابل إلى ضرورة تجاوز مشكل توفير المياه، باعتبار هذا المورد ضروري لاستغلال هذه المناجم، التي قدّر إمكانياتها في وقت سابق بـ 100 طن من الذهب.

ويعد التفات السلطات العمومية إلى هذا المورد من مناجم الذهب أمر منطقي في ظل تواصل الأزمة المالية الراجعة إلى عمق أزمة أسعار الذهب الأسود (البترول)، فضلا عن نفاذ المخزون المالي، على غرار صندوق ضبط الواردات، بالإضافة احتياطات الصرف التي تستنزف بوتيرة متسارع، لتؤكد على نفادها في آفاق السنوات الثلاثة المقبلة.

عمر ح