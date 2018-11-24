أفاد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن دائرته الوزارية تتطلع لإنتاج وصناعة السيارات وليس تركيبها، مستبعدا أن تنتقل الجزائر لمرحلة التصنيع خلال فترة قصيرة اقل من سنة أو سنتين.

وقال يوسفي، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن صناعة السيارات تستغرق أكثر من 20 سنة وتصل إلى 30 سنة، قائلا:” إذا لم نبدأ بتركيب السيارات سنستمر في استقدامها من الخارج، يجب علينا صناعتها في بلادنا ولكننا بحاجة إلى الصبر “.وأبدى في معرض رده على سؤال النائب، صالح زويتن، عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أن قضية صناعة السيارات في الجزائر تتطلب الشفافية التامة و هو ما يسعى إليه قطاعه.

وفي ذات الصدد أكد الوزير أن هذه الصناعة تبدأ بالمناولة، قائلا:” الشخص الذي يعمل في انتاج قطع الغيار يجب أن يكون لديه مستوى جيد لضمان الجودة، إضافة منطقية التكلفة”. أما فيما يخص العقار الصناعي فقد أكد وزير الصناعة والمناجم، أنه تم وضع لجنة متخصصة لدراسة الملفات على المستوى الولائي والتي أقرتها المادة 48 من قانون المالية 2015، لضمان نجاح العملية، موضحا أن طالبي العقار تدرس ملفاتهم حسب عدة اعتبارات أهمها نوع النشاط، عدد مناصب العمل، المنشأ، والقيمة المالية للمشروع.

عمر ح