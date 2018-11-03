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يوسفي يدشن مركزا لمراقبة الصفقات والمشاريع عبر التراب الوطني

سيسمح بالتحكم في كل العمليات:
يوسفي يدشن مركزا لمراقبة الصفقات والمشاريع عبر التراب الوطني

idir demiche 2 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 56 زيارة

دشن وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اول امس، مركز معالجة المعطيات الخاص بالوزارة، وهو ما يسمح بالتحكم في كل العمليات عبر التراب الوطني ومراقبة منح الصفقات و المشاريع للمتعاملين ومتابعة مدى مطابقتها للقانون.

وتلقى يوسفي شروحات وافية حول هذا المركز الذي أنجز وفق المعايير التقنية الدولية والذي يستجيب لمعايير السلامة. ويندرج هذا الإنجاز الأول من نوعه في إطار سياسة الوزارة  التي تتضمن رقمنة القطاع مع إعطاء الأولوية في الإنجاز لمؤسسات وإطارات وطنية ذات كفاءة في هذا المجال.

يذكر أن مراسيم تدشين مركز معالجة المعطيات جرت بحضور الأمين عام وزارة الصناعة والمناجم، الأمناء وزارات الموارد المائية، البيئة والطاقات المتجددة و السياحة و لصناعات التقليدية إلى جانب المدير العام الجمارك الجزائرية.

ع ح

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