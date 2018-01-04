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يوسفي يتطرق للتعاون الثنائي مع سفير الأردن

eldjazair 3 يناير 2018 الاقتصاد اضف تعليق 24 زيارة

استقبل وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي بالجزائر العاصمة سفير الأردن احمد جرادات حيث تطرق معه لعلاقات التعاون بين البلدين و سبل دعمها و تعزيزها حسب بيان الوزارة.
فضلا عن بحث التعاون الثنائي في مجالات الصناعة و المناجم, تناول الجانبان أيضا التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الأردنية المرتقبة في الجزائر من 15 الى 17 يناير الجاري.
و في ختام اللقاء , شدد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة الصناعية في مختلف المجالات في كلا البلدين .

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