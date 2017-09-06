استقبل وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي سفير فرنسا بالجزائري كزافيي ديريانكور حيث تطرق الطرفان الى مختلف مشاريع الشراكة بين البلدين خصوصا تلك التي توجد حاليا في مرحلة التجسيد حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وسمح هذا اللقاء للمسؤولين بالقيام “بتقييم شامل” للتعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات الصناعة و المناجم و بحث سبل تعزيزها .

و نوه الطرفان بالتجديد الذي تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية لاسيما في المجال الاقتصادي منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند الى الجزائر في ديسمبر 2012 .

من جهة اخرى كان اللقاء فرصة للوزير للتذكير بالمحاور الكبرى للنظرة الاقتصادية الجديدة للجزائر التي ترتكز على ترقية الصناعة للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما ابدى يوسفي استعداده لدعم الشراكات بين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم الفرنسيين معربا عن” امله في رؤية المؤسسات الفرنسية تغتنم اكثر الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني”.

ق.و