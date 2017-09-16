ابرز وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي أهمية مرافقة الاتحاد الأوروبي للجزائر لاسيما في مجالات تكوين إطارات قطاع الصناعة وتأهيل المؤسسات بهدف إعادة التوازن لعلاقات الشراكة بين البلدين بعد أكثر من 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد في سبتمبر 2005 .

وخلال استقباله، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون اورورك، دعا الوزير، إلى “مقاربة متنوعة للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تأخذ بعين الاعتبار سياسة الجزائر في ضمان سلامة التموين الطاقوي للاتحاد على وجه الخصوص. كما تطرق إلى مسالة تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد وتداعياته على الاقتصاد الوطني.

وتباحث الطرفان خلال هذا اللقاء “وضعية التعاون الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا تطلعات ونظرة الطرفين لتعزيزه”.

نسرين.م