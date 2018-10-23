كشف أمس وزير الصناعة و المناجم يوسف بخنشلة عن رغبة مصالحه في بلورة مشروع لإنجاز “مصنع يضم كل الصناعيين و الفاعلين في إنتاج مادة الألمنيوم”، لافتا إلى أن قطاعه الوزاري لازال بصدد التفكير في هذا المشروع.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى خنشلة بأن “الجزائر تستهلك حوالي 100 ألف طن من الألمنيوم الذي تستورده من الخارج و هو ما دفعنا للتفكير في إنجاز مشروع لإنتاج الألمنيوم”.

و أضاف بأن هذا المشروع الاقتصادي الجاري التفكير فيه و إعداد الدراسة الخاصة به “ستصل قدرته الإنتاجية إلى 500 ألف طن و تكلفته 100 مليار د.ج” مردفا بأن “هذا ليس بالأمر الهين” و قال الوزير في هذا السياق: “فكرنا في جمع جميع المتعاملين و الصناعيين الذين يستعملون مادة الألمنيوم” مضيفا “سنجمعهم و نتحدث معهم لخلق شركة مختلطة و نرى كيف نبني مع بعض مصنعا للألمنيوم مع الشركاء الذين يحوزون التكنولوجيات و التجربة اللازمة في هذا المجال”.

و أضاف أيضا “إن الصناعة الجزائرية و الصناعيين و كذا الاقتصاد الوطني سيستفيدون من هذا المشروع”. و لدى وصوله إلى ولاية خنشلة استمع وزير الصناعة و المناجم بمقر الولاية إلى عرض حول قطاعه ليتنقل بعدها إلى المنطقة الصناعية بخنشلة حيث عاين مصنعا لإنتاج البسكويت بقدرة إنتاج تصل إلى 600 كلغ في الساعة و الذي يطمح لتوسيع نشاطه ليشمل إنتاج الشوكولاطة كما وضع حجر الأساس لإنجاز مصنع لإنتاج المشروبات ثم توجه إلى مصنع الأحذية بقدرة إنتاج تصل إلى 2 مليون و 400 ألف قطعة سنويا.

كما زار الوزير مركبا صناعيا لإنتاج الأقمشة ينتج 4 مليون متر طولي سنويا حيث قال: “لا بد من التفكير في توسيع المصنع و زيادة عدد الفرق العاملة به”. و يواصل الوزير زيارته إلى ولاية أم البواقي بالتوجه إلى بلدية طامزة لمعاينة منجم الباريت بمنطقة عين ميمون ليتنقل بعدها إلى بلدية عين الطويلة لتفقد وحدة لتصنيع المعدات الكهربائية.

عمر ح