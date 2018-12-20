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يوسفي:العمل جار لإعداد خريطة جغرافية للصناعة الجزائرية خاصة بكل ولاية

Zineb Ben Azzouz 20 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 106 زيارة

أعلن وزير الصناعة يوسف يوسفي أن العمل جار حاليا من أجل إعداد خريطة جغرافية للصناعة الجزائرية   تستند و تشمل معطيات عن الصناعة و عن كل المؤسسات و الشركات الصناعية عبر كل   ولايات الوطن.

و قال يوسفي في تصريح صحفي عقب إشرافه على افتتاح لقاء وطني ضم مدراء   الصناعة بالمعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية بأن عملية جمع   المعلومات الميدانية حول كل المؤسسات و الشركات الصناعية عبر الوطن الجارية   حاليا وستمكن القطاع في غضون السنة القادمة من إعداد خريطة جغرافية تشمل   المؤسسات الصناعية المنتشرة عبر ولايات الوطن.

و من بين أهم ما تتضمنه هذه الخريطة التي ستعطي “نظرة شاملة و صحيحة” عن   السياسة الصناعية الجزائرية مستقبلا- يوضح الوزير- مكان تواجد و عنوان هذه   المؤسسات عبر مختلف ولايات الوطن و تحديد المعطيات حول نوع المنتجات الصناعية   المنتشرة بكل ولاية و مدى بعث مجمعات صناعية مخصصة في منتجات صناعية بعينها و   فرص العمل و التنسيق و التعاون فيما بين هذه المؤسسات بكل ولاية .

 زينب بن عزوز  

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