يقدم مداخلة بعنوان “الفرق بين القصة القصيرة جدا والومضة”: مشاركة الدكتور جلال خشاب في ملتقى “الأدب الوجيز اللبناني التونسي”

تنظم “الرابطة العربية للفنون والإبداع” التي ترأسها الشاعرة والروائية فتحية الهاشمي من 28 إلى 30 مارس الجاري فعاليات الدورة الأولى لـ “ملتقى الأدب الوجيز اللبناني التونسي”، بمشاركة جزائرية، حسب ماتداولته وسائل إعلامية تونسية.

ويشارك الدكتور جلال خشاب في الحدث، حيث سيرأس ندوة تبحث في «مفهوم وتقنيات القصة القصيرة» من خلال مداخلة الأستاذ جمال مسيوغة بعنوان «القصة القصيرة جدا: التكثيف والادهاش» ومداخلة اللبنانية الدكتورة دريّة فرحات بعنوان «تقنيّات القصّة القصيرة جدًّا» ثم يقدّم نظيرها اللبناني عبد المجيد زراقط مداخلة بعنوان «القصّة القصيرة جدًّا: مفهومًا وخصائصا» فمداخلة للشاعر والناقد أمين الذيب بعنوان «النقد الحديث و معايير بناء الومضة» لتتوّج هذه الندوة بقراءات قصصية لكل من القاصتين التونسيتين نورا الورتاني ونبيهة العيسي والقاصة اللبنانية الدكتورة درية فرحات.

ويوم 30 مارس الجاري، يقدم الدكتور جلال خشاب مداخلة بعنوان “الفرق بين القصة القصيرة جدا والومضة”.

ويهتم هذا الملتقى بمحور”الأدب الوجيز: الشكل والمحتوى” ومن خلال عديد الفقرات إذ يكون الافتتاح بكلمة رئيسة الرّابطة العربية فكلمة ضيف شرف الملتقى ومؤسسه الشاعر والناقد اللبناني أمين الذيب حول”ماهيّة الأدب الوجيز” ليتناول الملتقى في يومه الاول محور “شعر الومضة من القوّة إلى الفعل” من خلال جلسة علمية يترأسها الناقد البشير الجلجلي ويقدّم خلالها الشاعر والنّاقد أمين الذّيب مداخلة بعنوان “الأدب الوجيز بين المنطلقات الفكريّة والنّتائج المرجوّة” ثم يقدّم المبدع اللبناني لارا ملاك مداخلة بعنوان “مفهوم الكثافة في شعر الومضة” فمداخلة الدكتور باسل الزّين حول “مسألة الإيقاع في شعر الومضة” لتقدّم إثر ذلك أمسية شعرية ذات صلة بشعر الومضة تديرها الشاعرة سليمى السرايري ويؤثثها الشعراء والشاعرات اللبنانيون أمين الذيب، لارا ملاك ومكرم غصوب والتونسيون والتونسيات آدم فتحي ومنير الوسلاتي وضحى بوترعة.

يذكر أن الحدث، تنظمه جمعية “سنا سفيطلة” للتنمية الثقافية والاجتماعية التي ترأسها الشاعرة ضحى بوترعة و”جمعية أقلام أدبية”.

صبرينة ك