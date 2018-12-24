خاطب منسق الهيئة الجماعية لحزب جبهة التحرير الوطني ” الأفلان” معاذ بوشارب، مرشحي الآفلان لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستصادف يوم 29 ديسمير الجاري، مؤكدا دعمه غير المشروط للرئيس بوتفليقة.

وكشف بوشارب أن يد الحزب ممدودة لكل التيارات السياسية للتشاور والعمل معا لما فيه مصلحة للبلاد، في إشارة منه إلى اللقاءات التي جمعته بأحزاب الموالاة وبعض الأطياف السياسية أيام 13 و 14 و15 من ديسمبر الجاري.

ودعا المتحدث، منتخبي الحزب للمحافظة على العلاقات مع الأحزاب التي تقاسم جبهة التحرير الوطني نفس توجهاتها السياسية ومواقفها، وطالب بتوجيه أصوات المنتخبين في موضعها المطلوب يوم الانتخاب للتجديد النصفي في مجلس الأمة.

أضاف المتحدث “أقولها وأكررها سنستمر دون هوادة في دفاعنا على برنامج الرئيس، من منتخبين محليين ووطنيين، ومناضلين داخل القواعد سنتحد لأجل ذلك”.

وعاد بوشارب للدفاع عن حصيلة إنجازات الرئيس خلال 20 سنة من الحكم التي أعاد فيها الرئيس الأمن والاستقرار للبلاد، ضد كثير من التيارات والأفكار الغريبة عن الوطن والتي كادت أن تعصف بالاستقرار.

وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أعطى تعليمات لولاة الجمهورية وكل النيابات والضبطيات القضائية لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي قال إن شفافيتها تعد ضرورة.

وكشف لوح عن أن انتخابات السينا ستجرى لأول مرة تحت إشراف القضاء من خلال تجنيد أزيد من 700 قاض. وأعلن الوزير عن قبول 206 ملفات لمترشحي انتخابات السينا من أصل 232 مترشحا.

وأكد وزير العدل أنه تم توجيه تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات، معتبرا شفافية الانتخابات المقررة أواخر الشهر الجاري ضرورة ، ومن هذا المنطلق، يأتي إدراج انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء، علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة .

و تقدم لهذه الانتخابات 23 حزبا من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة كما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.

ر.معريش