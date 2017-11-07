

قال رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب وعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط بركاني إن مشروع قانون الصحة الذي سيعرض اليوم الثلاثاء على لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، يجب أن يعمل على تطوير الصحة وخاصة العمومية منها وذلك بعملية التنظيم لإعادة المنظومة الصحية في محلها.

و أضاف الدكتور محمد بقاط بركاني خلال استضافته أمس الاثنين في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى أن الصحة تتطلب ميكانيزمات للعناية بالمريض وهذه أصبحت غائبة في مجال الصحة العمومية، مؤكدا على أن قانون الصحة يجب أن يكرس لإيجاد حلول استعجاليه لبعض المشاكل كنقص الأمن و الاكتظاظ.

و أشار ضيف الأولى إلى أن بعض المؤسسات الإستشفائية تعاني من عدم التوازن من حيث التجهيز و التوزيع غير العادل لعدد المرضى ، لذا يرى الدكتور بقاط أنه تجب دراسة خاصة لكل مؤسسة و توفير احتياجاتها ومتطلباتها.

و يقترح المتحدث ذاته إنشاء هيئة مستقلة متعددة القطاعات للوقاية حيث تقوم بمراقبة نوعية الغذاء المستورد و ما يحمله من مضافات غذائية ، كما أن دورها يتمثل في مراقبة كل ما يضر بصحة الفرد أي تجنب عوامل الخطر من ناحية نوعية الحياة و المحيط، و عندها تأخذ قرارات بعد دراسة للمشاكل و العوامل الكبرى التي تؤدي إلى أمراض مزمنة تصيب الفرد الجزائري.

ق.و