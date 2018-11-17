وصف مجلس أساتذة الثانويات تصريحات وزيرة التربية الوطنية حول تقليص أيام البكالوريا إلى ثلاثة بالإستباقية والغير مجدية في الوقت الراهن داعيا مسؤولة القطاع للجدية في إصلاح التعليم الثانوي قبل إعادة تنظيم البكالوريا.

قال المكلف بالإعلام بالمجلس أساتذة الثانويات، زوبير روينة،إنه كان على وزارة التربية قبل أن تعلن عن إعادة تنظيم البكالوريا، بداية من الموسم الدراسي 2019-2021،أن تقوم بإصلاح التعليم الثانوي وأضاف في تصريح له ،أنه لا يمكن إصلاح البكالوريا والتعمق فيها دون الحديث عن إصلاح التعليم الثانوي،كما ثمن المتحدث ،قرار وزارة التربية بإدراج التقييم المستمر في السنة والثالثة ثانوي، والذي يعتبر كحافز وتكون له إضافة من أجل تثمين مجهود التلميذ .

وللإشارة أعلنت أمس الأول وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريط رسميا تقليص البكالوريا من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام بداية من 2021.

حيث أرجأت الحكومة تطبيق إصلاح امتحان شهادة البكالوريا إلى دورة 2021، بسبب عدم تضمن المشروع الحالي الذي رفعته وزارة التربية الوطنية، محتوى إصلاح التعليم الثانوي، حيث أعلنت بن غبريط عن القرار الجديد المتضمن الذهاب نحو تقليص أيام البكالوريا من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام فقط بعد ثلاث سنوات، بالمقابل ستركز الوصاية في تعديلاتها الجديدة على إعادة النظر في جميع الشعب بتحديد المواد التعليمية المدرسة.

رزاقي.جميلة