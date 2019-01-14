يايا ينضم رسميا لـ “النصرية” بعقد لموسمين

تعاقد اليوم الاثنين، نصر حسين داي، مع المهاجم السابق لاتحاد الجزائر فوزي يايا، بعقد يمتد لموسمين ليكون بذلك ثاني صفقة تبرمها إدارة “النصرية” خلال “الميركاتو” الحالي، بعد المهاجم الكامروني تطانكو.

وكان يايا قد قرر فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي عقب خروجه من حسابات المدرب الفرنسي تيري فروجي، ليجد نفسه محل اهتمام العديد من الأندية على رأسها شباب بلوزداد وناد ينشط في البطولة التونسية، إلا أنه فضّل خوض تجربة جديدة بقميص “الملاحة” وتدعيم الخط الأمامي للتشكيلة المقبلة على عدة تحديات أبرزها هدف التأهل إلى دور مجموعات كأس “الكاف”.