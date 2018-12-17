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ياسمينة خضرا يرد على ميهوبي: “طلب الحصول على الترخيص تقدمنا به منذ أسابيع ولكن إدارتك تقاعست وصمتك كان بليغا”

Sabrina Kerkouba 17 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 46 زيارة

 

أكد الروائي ياسمينة خضرا على بيان وزارة الثقافة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بأن مانشره مؤخرا على صفحته الرسمية عبر “الفيس بوك” لم يكن أبدا اتهاما للوزارة المعنية وإنما حقيقة، حيث كتب على صفحته الفيسبوكية: سيد ميهوبي، لا أرغب في المجادلة، الإجراءات التي اتخذها فريق التصوير كانت بموجب احترام اللوائح و القوانين، راسلنا السفارة الجزائرية أولاً، وقد تم إبلاغنا بأن الأمر يحتاج أولا لترخيص من طرف وزارتكم، ثم وزارة الخارجية، و يجب ألا يكون مسيئا، الطلب تقدمنا به منذ أسابيع. لكن لم تتفضل إداراتك بمتابعته، صمتك كان بليغًا، لأنه كان بإمكانك توجيه طاقم الفيلم على الجهات المعنية. ولكن لابأس”.

 

صبرينة كركوبة

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