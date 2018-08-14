أجرى الرئيس المدير العام لشركة “سوناطرك”، عبد المومن ولد قدور، تغيرات على مستوى المجمع، حيث عين فريق عمل جديد لمرافقته في إستراتجيته الجديدة التي يطمح من خلالها لجعل الشركة الوطنية أحد أكبر 5 شركات طاقوية في العالم.

و يرغب ولد قدور من خلال فريق العمل الجديد الذي عينه، إلى كسب ثقة العديد من شركات النفط العالمية تسمح بخلق شركات ، وحسب ما نقلته أمس وكالة “رويترز” عن مسؤول من داخل “سوناطراك”، أن ولد قدور كون فريق عمل خاص لمساعدته في كسب ثقة شركات النفط الكبرى مرة أخرى، حيث اختار ثمانية نواب للرئيس من داخل الشركة، حيث لم يتم الإعلان عن التعيينات بشكل علني بعد.

وأضاف المصدر أن من بين القيادات التي يراهن عليها ولد قدور مديرين من ذوي الخبرة ، الأول و يتعلق الأمر بصلاح مكموش المعين على رأس فرع التنقيب، والعربي باي سليمان المعين على رأس فرع النقل عبر الأنابيب، إضافة إلى اثنين آخرين وصفهما بأنهما من النجوم الصاعدة هما فريد غزالي كلف بالإستراتيجية وأحمد مازيغي الذي أوكلت له مهمة الشؤون التجارية، و قال المصدر ذاته انه “ينتظر المصادقة على التعيينات بمرسوم رئاسي، إلا أن كبار المديرين بدئوا بالفعل”.

ويهدف ولد قدور لجعل الشركة واحدة من أكبر خمس شركات نفط حكومية على مستوى العالم بحلول عام 2030ن حسب ما كان قد صرح به مؤخرا، و ذلك بإتباع الإستراتيجية التي رسمها للشركة، وسيعمل الفريق الجديد أيضا على منع هجرة الكفاءات من الشركة الوطنية التي تلعب دورا رئيسيا في الوفاء بالتزاماتها، حيث كان ولد قدور قد صرح سابقا أن من بين أسباب تراجع أداء المجمع، هجرة كفاءاتها إلى الخارج.

من جانب آخر أطلق المجمع مسابقة توظيف، تخص 446 منصب شغل في كل من أرزيو وبطيوة في وهران، وهذا يدخل في إطار إستراتيجية المجموعة للتنمية 2030.

وحسب بيان لخدمات التوظيف في مدينة أرزيو، أن المجموعة تطلق عملية توظيف لـ 446 وظيفة جديدة، ضمن هياكلها في أرزيو و الأجهزة، و أضاف البيان أن التوظيف يتعلق الإعلان بالمهندسين وحاملي درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية “29 وظيفة”، الإلكترونيات لـ “15 وظيفة”، وميكانيكا “41 وظيفة”، معادن “15 وظيفة”، كيمياء “28 وظيفة” ، وفي الاقتصاد لـ “17 وظيفة”، بالإضافة، تم حجز 40 منصب عمل لفنيي الكمبيوتر، و 70 لمهندسي السلامة الصناعية، و151 لفنيي الإلكترونيات، و 11 لفنيي الإلكترونيات و 141 محطة عمل في التنظيف ، بالإضافة إلى مواقع أخرى في مجال الاتصالات والميكانيكا.

رزيقة.خ