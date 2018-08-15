كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور أن الجزائر وقعت اتفاقا مدته 9 سنوات لإمداد إسبانيا بتسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى جانب اتفاقا آخر لإمداد إيني الإيطالية بثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا دون الكشف عن الإطار الزمني المخصص لذاك.

وشدد ولد قدور على هامش اللقاء الذي جمعه بإطارات المجمع بعنابة أمس على ضرورة للكف عن إثارة اللغط عن شركة سوناطراك بوصفها شركة عمومية ذات سيادة و تساهم في بناء الاقتصاد الوطني وأن وجود مؤسسة كهذه هو فخر للجزائر واقتصادها وقال “على الجزائر أن تكون فخورة لأنها تمتلك شركة “سوناطراك” لقيادة الاقتصاد الوطني” وأضاف: “على الجميع أن يعرف أن كل ما نقوم هو من أجل الجزائر ورقي اقتصادها”.

وتتجه شركة سوناطراك لتشبيب المؤسسة وهو الأمر الذي أبانت عنه تصريحات مسؤولها الأول أمس بحيث كشف بلغة الأرقام عن شركة سوناطراك أن الشركة ستختار 200 من خيرة شباب الشركة لتكوينهم حسب المعايير الدولية وهي العملية التي تأتي من أجل تحسين عملية التسيير وتثمين الطاقات الشبابية في الشركة ليكونوا خير خلف لخير سلف وقال :”عملية اختيار 200 شاب من الشركة سوف لن يكون بصفة اعتباطية وإنما وفق المعايير المعمول بها عالميا فهم من سيحملون مشعل الشركة في المستقبل ولضمان بديل حقيقي للإطارات الحالية .”

وأبرز ولد قدور أن مشروعا كبيرا لتحويل الفوسفات ينطلق من تبسة إلى عنابة هو قيد الدراسة نظرا لأهمية هذا الأخير للاقتصاد الوطني ضمان أكبر قدر من الفائدة للجزائر تجنبا لبيعه في حالته الخام من أجل وأوضح أن أسميدال هي شركة إستراتيجية لأن منتجاتها للأسمدة تساعد في تطوير الفلاحة التي تعد مهمة لتطوير الاقتصاد .

وأشار ولد قدور إلى أن ممثلين من البرلمان الأمريكي زاروا الجزائر منذ مدة وأخبروه أنهم تأكدوا أنها آمنة وقال:” إن ممثلي البرلمان الأمريكي طلبوا زيارة أحد الآبار البترولية في الصحراء وعندما أخذناهم إلى الصحراء قالوا لنا أنهم اليوم تأكدوا أن الجزائر بلد آمن” و ذلك وسط تداول محادثات سوناطراك مع شركات أمريكية بشأن تطوير مشاريع مشتركة في الجزائر والعثور على شركاء جدد لتعزيز الإنتاج في الجزائر وذكر:”شركة إيكسون موبيل الأمريكية كانت لا تريد سماع اسم الجزائر منذ 5 سنوات تقريبا، بينما اليوم هي من تريد الشراكة” وكشف عن لقاء بين شركة سوناطراك والشركات العمومية والخاصة وأكد أن هذا اللقاء سيكون بتاريخ التاسع من سبتمبر المقبل، مؤكدا بأنه يعتبر لقاءا جدّ مهم بين سوناطراك والشركات الأخرى.

وفي سياق منفصل أفاد ولد قدور أن الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان يتابع شخصيا مشروع مصنع البلاستيك في الجزائر وأن تركيا لم تتردد في قبول اقتراح الجزائر بإنشاء مشروع للبيتروكمياء في بلدهم مشيرا إلى أن تركيا تستورد نحو 2 مليون طن من مادة البلاستيك سنويا.

وكشف ولد قدور أن الجزائر لديها عقود لبيع الغاز بكميات كبيرة على عكس ما يتم الترويج سيما مع إنشاء خط الغاز الذي يربط فرنسا بإسبانيا و قال في هذا الصدد :”لدينا عقود لبيع الغاز بكميات ضخمة و تصريح ماكرون حول إنشاء خط غاز يربط فرنسا بإسبانيا عكس ما يتوقعه الكثيرون يخدمنا كثيرا و سيعمل على الرفع برفع كميات الغاز التي نصدرها سيما و أن الجزائر حضرت نفسها جيدا ” و جدد القول:”حضرنا انفسنا جيدا لا قلق حول هذه المسألة “.

عودة مصفاة سيدي الرزين للنشاط بداية من سنة 2019

سوناطراك لتشغيل مصفاة سيدي رزين ” براقي الى العمل في بداية 2019بعد سنوات طويلة من توقفها الناتج عن أعمال الصيانة و إعادة التأهيل التي كانت تشرف عليها مؤسسة ” تيكنيب ” الفرنسية قبل فسخ العقد معها .

و حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية” رويترز “عن مسؤول كبير في سوناطراك فإن المصفاة التيتشرف على إعادة تأهليها مؤسسة صينية ستعود للعمل بقدرة إنتاج تصل الى 3.6 مليون طن من المنتجات المكررة بعدما كانت تنتج في السابق 2.7 مليون طن من إجمالي الإنتاج الوطني السنوي البالغ 30 مليون طن من المنتجات المكررة .

زينب بن عزوز